VIDE GRENIER À FLORAC Florac Trois Rivières

VIDE GRENIER À FLORAC

Collège de Florac Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Venez chiner, découvrir des trésors et soutenir les élèves au vide-grenier du collège de Florac de 9h à 17h !

Organisé par le FSE du Collège, au profit des élèves Buvette sur place Réservation par téléphone 2€/mètre

Collège de Florac Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 83 34 48 79

English :

Come bargain hunting, discover treasures and support students at the Florac college garage sale from 9am to 5pm!

Organized by the FSE du Collège, in aid of students Refreshment bar on site Telephone booking: 2?/meter

German :

Kommen Sie zum Stöbern, entdecken Sie Schätze und unterstützen Sie die Schüler beim Flohmarkt des Collège in Florac von 9 bis 17 Uhr!

Organisiert von der FSE des Collège, zugunsten der Schüler Getränke vor Ort Telefonische Reservierung: 2?/Meter

Italiano :

Venite a caccia di occasioni, scoprite tesori e sostenete gli alunni al mercatino dell’usato del collegio Florac dalle 9.00 alle 17.00!

Organizzato dal FSE du Collège, a favore degli alunni Bar di ristoro sul posto Prenotazione telefonica: 2?/metro

Espanol :

Venga a buscar gangas, descubra tesoros y apoye a los alumnos en el mercadillo del colegio Florac de 9 a 17 h

Organizado por la FSE del Colegio en beneficio de los alumnos Bar in situ Reserva telefónica: 2?/metro

