Vide-grenier à Forléans extérieur au centre du village Forléans

Forléans

Vide-grenier à Forléans

extérieur au centre du village Place du 19 mars Forléans Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 07:00:00

fin : 2026-04-19 19:00:00

Date(s) :

2026-04-19

La SAFREP (Société des Amis de Forléans pour la Rénovation et l’Entretien du Patrimoine) organise un vide grenier centre du village.

Inscriptions au 06 81 64 78 85 ; 1 euro du mètre linéaire. Petite restauration, buvette. Accueil à partir de 7h avec café. .

extérieur au centre du village Place du 19 mars Forléans 21460 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 64 78 85 mariepole.perrot@free.fr

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English : Vide-grenier à Forléans

L’événement Vide-grenier à Forléans Forléans a été mis à jour le 2026-03-12 par OT des Terres d’Auxois