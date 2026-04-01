Vide-grenier à Forléans extérieur au centre du village Forléans
Vide-grenier à Forléans extérieur au centre du village Forléans dimanche 19 avril 2026.
Forléans
Vide-grenier à Forléans
extérieur au centre du village Place du 19 mars Forléans Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 07:00:00
fin : 2026-04-19 19:00:00
Date(s) :
2026-04-19
La SAFREP (Société des Amis de Forléans pour la Rénovation et l’Entretien du Patrimoine) organise un vide grenier centre du village.
Inscriptions au 06 81 64 78 85 ; 1 euro du mètre linéaire. Petite restauration, buvette. Accueil à partir de 7h avec café. .
extérieur au centre du village Place du 19 mars Forléans 21460 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 64 78 85 mariepole.perrot@free.fr
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English : Vide-grenier à Forléans
L’événement Vide-grenier à Forléans Forléans a été mis à jour le 2026-03-12 par OT des Terres d’Auxois