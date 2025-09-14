Vide grenier à Gasville-Oisème Gasville-Oisème
Grande Rue Gasville-Oisème Eure-et-Loir
Venez chiner des pépites !
Avec buvette et food truck sur place. .
Grande Rue Gasville-Oisème 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire cdf.gasvilleoiseme@gmail.com
Come and hunt for nuggets!
Kommen Sie und stöbern Sie nach Nuggets!
Venite a cercare qualche pepita!
¡Ven a buscar pepitas!
