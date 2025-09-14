Vide grenier à Gasville-Oisème Gasville-Oisème

Grande Rue Gasville-Oisème Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche 2025-09-14

fin : 2025-09-14

2025-09-14

Venez chiner des pépites !

Avec buvette et food truck sur place. .

Grande Rue Gasville-Oisème 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire cdf.gasvilleoiseme@gmail.com

English :

Come and hunt for nuggets!

German :

Kommen Sie und stöbern Sie nach Nuggets!

Italiano :

Venite a cercare qualche pepita!

Espanol :

¡Ven a buscar pepitas!

L’événement Vide grenier à Gasville-Oisème Gasville-Oisème a été mis à jour le 2025-08-23 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES