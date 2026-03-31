Guenrouet

Vide grenier à Guenrouët

Le pré aux chênes Guenrouet Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 09:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Vide grenier le dimanche 3 mai de 9h à 18h, au pré aux chênes à Guenrouët

Entrée gratuite

Bar et snack sur place

Pour les exposants

Arrivée à partir de 8h Départ 18h

10 € les 4ml pour les particuliers

20 € les 4ml pour les professionnels

1 Café + 1 part de gâteau offerts par emplacement

Informations et réservation 06 41 75 76 99

apel.guenrouet@gmail.com .

Le pré aux chênes Guenrouet 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Vide grenier à Guenrouët Guenrouet a été mis à jour le 2026-03-31 par ADT44