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Vide grenier à Guenrouët Guenrouet

Vide grenier à Guenrouët Guenrouet dimanche 3 mai 2026.

Adresse : Le pré aux chênes

Ville : 44530 Guenrouet

Département : Loire-Atlantique

Début : 2026-05-03T09:00:00

Fin : 2026-05-03T18:00:00

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Guenrouet

Vide grenier à Guenrouët

Le pré aux chênes Guenrouet Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :
2026-05-03

Vide grenier le dimanche 3 mai de 9h à 18h, au pré aux chênes à Guenrouët 

Entrée gratuite
Bar et snack sur place

Pour les exposants  
Arrivée à partir de 8h Départ 18h
10 € les 4ml pour les particuliers
20 € les 4ml pour les professionnels
1 Café + 1 part de gâteau offerts par emplacement

Informations et réservation 06 41 75 76 99
apel.guenrouet@gmail.com   .

Le pré aux chênes Guenrouet 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10  otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Vide grenier à Guenrouët Guenrouet a été mis à jour le 2026-03-31 par ADT44

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