Vide grenier à Guenrouët Guenrouet
Vide grenier à Guenrouët Guenrouet dimanche 3 mai 2026.
Guenrouet
Vide grenier à Guenrouët
Le pré aux chênes Guenrouet Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Vide grenier le dimanche 3 mai de 9h à 18h, au pré aux chênes à Guenrouët
Entrée gratuite
Bar et snack sur place
Pour les exposants
Arrivée à partir de 8h Départ 18h
10 € les 4ml pour les particuliers
20 € les 4ml pour les professionnels
1 Café + 1 part de gâteau offerts par emplacement
Informations et réservation 06 41 75 76 99
apel.guenrouet@gmail.com .
Le pré aux chênes Guenrouet 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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English :
L’événement Vide grenier à Guenrouët Guenrouet a été mis à jour le 2026-03-31 par ADT44
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