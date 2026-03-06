Vide Grenier à Juvardeil Juvardeil

Vide Grenier à Juvardeil

Place de la Mairie Juvardeil Maine-et-Loire

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

2026-04-05

Vide grenier organisé par l’ACAL de Juvardeil le dimanche 5 avril 2026, place de la mairie.

Organisé par l’ACAL de Juvardeil, venez profiter du vide-greniers en ce dimanche de Pâques et peut-être trouver votre bonheur dans les étals. A l’inverse, si vous souhaitez vendre vos vieux souvenirs, contactez l’association ou réserver sur le lien hello asso. De nombreuses animations vous attendent également. .

Place de la Mairie Juvardeil 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 74 65 10 98 resa.acaljuvardeil@gmail.com

English :

Flea market organized by ACAL Juvardeil on Sunday, April 5, 2026, Place de la Mairie.

