Vide-grenier à La Barben place Forbin La Barben

Vide-grenier à La Barben

Samedi 27 septembre 2025 de 7h à 17h.

Sous réserve de conditions météo favorables. place Forbin Place Forbin La Barben Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-27 07:00:00

fin : 2025-09-27 17:00:00

2025-09-27

Que vous soyez curieux ou à la recherche de la perle rare, venez vous balader dans les allées de ce vide-greniers au coeur de La Barben, à l’ombre des platanes centenaires !

Tout au long de la journée, une buvette et un service de restauration seront assurés par l’équipe du Comité des Fêtes. .

place Forbin Place Forbin La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 84 72 48 86 comitefetes.labarben@gmail.com

English :

Whether you’re curious or looking for a rare gem, come and stroll the aisles of La Barben’s garage sale, in the shade of century-old plane trees!

German :

Ob Sie neugierig sind oder auf der Suche nach der seltenen Perle, schlendern Sie durch die Gänge dieses Flohmarkts im Herzen von La Barben, im Schatten der hundertjährigen Platanen!

Italiano :

Che siate curiosi o alla ricerca di un gioiello raro, venite a passeggiare tra i corridoi di questo mercatino nel cuore di La Barben, all’ombra di platani centenari!

Espanol :

Ya sea por curiosidad o en busca de una joya rara, venga a pasear por los pasillos de esta venta de garaje en el corazón de La Barben, ¡a la sombra de los plátanos centenarios!

