VIDE-GRENIER À LA CHAPELLE-RAINSOUIN – La Chapelle-Rainsouin, 18 mai 2025 08:00, La Chapelle-Rainsouin.

Mayenne

VIDE-GRENIER À LA CHAPELLE-RAINSOUIN Place du village La Chapelle-Rainsouin Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18 08:00:00

fin : 2025-05-18 18:00:00

Date(s) :

2025-05-18

Fête du pain et vide-grenier sur la place du village.

Environ 80 exposants présents. Accueil des exposants à partir de 6h. Emplacement de 3 mètres gratuit., sur réservation.

Restauration et buvette sur place. Fête communale.

Animation organisée par le comité des fêtes. .

Place du village

La Chapelle-Rainsouin 53150 Mayenne Pays de la Loire +33 6 15 32 39 53

English :

Bread festival and garage sale in the village square.

German :

Brotfest und Flohmarkt auf dem Dorfplatz.

Italiano :

Festa del pane e vendita di oggetti in garage nella piazza del paese.

Espanol :

Fiesta del pan y venta de garaje en la plaza del pueblo.

