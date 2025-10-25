Vide grenier à La Laupie Place des Teissières La Laupie
Vide grenier à La Laupie Place des Teissières La Laupie samedi 25 octobre 2025.
Vide grenier à La Laupie
La Laupie Drôme
Début : 2025-10-25 09:00:00
fin : 2025-10-25 13:00:00
2025-10-25
L’association Happy Laupie organise un vide grenier dans le centre culturel du village. Petite buvette sur place.
Place des Teissières Centre culturel Piero Chaix La Laupie 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes bureau.happylaupie@gmx.fr
English :
The Happy Laupie association is organizing a garage sale in the village cultural center. Small refreshment bar on site.
German :
Der Verein Happy Laupie organisiert einen Flohmarkt im Kulturzentrum des Dorfes. Kleine Erfrischungsgetränke vor Ort.
Italiano :
L’associazione Happy Laupie organizza una vendita di garage nel centro culturale del paese. Piccolo punto di ristoro in loco.
Espanol :
La asociación Happy Laupie organiza una venta de garaje en el centro cultural del pueblo. Pequeño bar de refrescos in situ.
