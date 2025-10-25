Vide grenier à La Laupie Place des Teissières La Laupie

Place des Teissières Centre culturel Piero Chaix La Laupie Drôme

Début : 2025-10-25 09:00:00

fin : 2025-10-25 13:00:00

2025-10-25

L’association Happy Laupie organise un vide grenier dans le centre culturel du village. Petite buvette sur place.

Place des Teissières Centre culturel Piero Chaix La Laupie 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes bureau.happylaupie@gmx.fr

English :

The Happy Laupie association is organizing a garage sale in the village cultural center. Small refreshment bar on site.

German :

Der Verein Happy Laupie organisiert einen Flohmarkt im Kulturzentrum des Dorfes. Kleine Erfrischungsgetränke vor Ort.

Italiano :

L’associazione Happy Laupie organizza una vendita di garage nel centro culturale del paese. Piccolo punto di ristoro in loco.

Espanol :

La asociación Happy Laupie organiza una venta de garaje en el centro cultural del pueblo. Pequeño bar de refrescos in situ.

