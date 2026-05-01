Berrien

Vide Grenier à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien.

Lieu-dit Restidiou Braz Berrien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Nous organisons un mini vide grenier dans le jardin de l’Autre Rive qui ne se tiendra que s’il fait beau

Si vous voulez être exposant, merci de nous contacter 0298869405 .

Lieu-dit Restidiou Braz Berrien 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 86 94 05

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English :

L’événement Vide Grenier à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien a été mis à jour le 2026-05-19 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ