Vide Grenier à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien
Vide Grenier à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien dimanche 24 mai 2026.
Berrien
Vide Grenier à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien.
Lieu-dit Restidiou Braz Berrien Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Nous organisons un mini vide grenier dans le jardin de l’Autre Rive qui ne se tiendra que s’il fait beau
Si vous voulez être exposant, merci de nous contacter 0298869405 .
Lieu-dit Restidiou Braz Berrien 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 86 94 05
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English :
L’événement Vide Grenier à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien a été mis à jour le 2026-05-19 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ