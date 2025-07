Vide-grenier à la Noëveillard Pornic

Vide-grenier à la Noëveillard Pornic dimanche 10 août 2025.

Vide-grenier à la Noëveillard

Allée des Gênets Pornic Loire-Atlantique

Début : 2025-08-10 09:00:00

fin : 2025-08-10 17:00:00

2025-08-10

L’association de la Noëveillard organise un vide-grenier qui se tiendra dans une allée privatisée pour l’occassion.

Allée des Gênets Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 07 24 41 13

English :

The Noëveillard association is organizing a garage sale to be held in a private alley.

German :

Die Association de la Noëveillard organisiert einen Flohmarkt, der in einer für diesen Anlass privatisierten Allee stattfindet.

Italiano :

L’associazione Noëveillard sta organizzando una vendita di garage in un vicolo privato.

Espanol :

La asociación Noëveillard organiza una venta de garaje en un callejón privado.

L’événement Vide-grenier à la Noëveillard Pornic a été mis à jour le 2025-07-18 par I_OT Pornic