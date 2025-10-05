Vide grenier à La Plaine-sur-Mer Espace Sports et Loisirs La Plaine-sur-Mer
Vide grenier à La Plaine-sur-Mer Espace Sports et Loisirs La Plaine-sur-Mer dimanche 5 octobre 2025.
Vide grenier à La Plaine-sur-Mer
Espace Sports et Loisirs Avenue des Sports La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 08:00:00
fin : 2025-10-05 17:00:00
Date(s) :
2025-10-05
Venez les mains vides, repartez le coffre plein !
Vide grenier à La Plaine-sur-Mer organisé par le club de Vovinam Viet Vo Dao.
3 bonnes raisons d’y participer
parce que cela vous permet de faire du tri
pour y faire des achats
pour faire une petite promenade dans le temps
Info pratique
buvette et restauration sur place, pizzas maison cuites sur place
tombola, de nombreaux lots à gagner de 10 à 150 €
atelier extension de cheveux plumes
Découvrez ici tous les événements programmés à La Plaine-sur-Mer .
Espace Sports et Loisirs Avenue des Sports La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 98 90 41 24 pascalegrecki@gmail.com
English :
Come empty-handed, leave with a full trunk!
German :
Kommen Sie mit leeren Händen, gehen Sie mit vollem Kofferraum!
Italiano :
Venite a mani vuote, partite con il bagagliaio pieno!
Espanol :
Venga con las manos vacías y salga con el maletero lleno
L’événement Vide grenier à La Plaine-sur-Mer La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-05 par I_OT Pornic