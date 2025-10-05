Vide grenier à La Plaine-sur-Mer Espace Sports et Loisirs La Plaine-sur-Mer

Vide grenier à La Plaine-sur-Mer Espace Sports et Loisirs La Plaine-sur-Mer dimanche 5 octobre 2025.

Vide grenier à La Plaine-sur-Mer

Espace Sports et Loisirs Avenue des Sports La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 08:00:00

fin : 2025-10-05 17:00:00

Date(s) :

2025-10-05

Venez les mains vides, repartez le coffre plein !

Vide grenier à La Plaine-sur-Mer organisé par le club de Vovinam Viet Vo Dao.

3 bonnes raisons d’y participer

parce que cela vous permet de faire du tri

pour y faire des achats

pour faire une petite promenade dans le temps

Info pratique

buvette et restauration sur place, pizzas maison cuites sur place

tombola, de nombreaux lots à gagner de 10 à 150 €

atelier extension de cheveux plumes

Découvrez ici tous les événements programmés à La Plaine-sur-Mer .

Espace Sports et Loisirs Avenue des Sports La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 98 90 41 24 pascalegrecki@gmail.com

English :

Come empty-handed, leave with a full trunk!

German :

Kommen Sie mit leeren Händen, gehen Sie mit vollem Kofferraum!

Italiano :

Venite a mani vuote, partite con il bagagliaio pieno!

Espanol :

Venga con las manos vacías y salga con el maletero lleno

L’événement Vide grenier à La Plaine-sur-Mer La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-05 par I_OT Pornic