Vide-grenier à La Rouquette Villefranche-de-Rouergue

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Dimanche 2025-08-17

2025-08-17

De 7h à 17h place de la Mairie.

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 38 41 28 45

English :

From 7am to 5pm, Place de la Mairie.

German :

Von 7 Uhr bis 17 Uhr Rathausplatz.

Italiano :

Dalle 7 alle 17 in Place de la Mairie.

Espanol :

De 7.00 a 17.00 horas en la Place de la Mairie.

