Vide-grenier à La Rouquette Villefranche-de-Rouergue
Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif :
Dimanche 2025-08-17
De 7h à 17h place de la Mairie.
Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 38 41 28 45
English :
From 7am to 5pm, Place de la Mairie.
German :
Von 7 Uhr bis 17 Uhr Rathausplatz.
Italiano :
Dalle 7 alle 17 in Place de la Mairie.
Espanol :
De 7.00 a 17.00 horas en la Place de la Mairie.
L’événement Vide-grenier à La Rouquette Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-08-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)