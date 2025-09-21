Vide grenier à Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival
Vide grenier à Lacapelle-Marival
Esplanande du château Lacapelle-Marival Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-21 09:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
Date(s) :
2025-09-21
L’association des parents d’élèves des écoles maternelles et élémentaires vous invite à venir chiner derrière le château!
Esplanande du château Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie +33 6 73 09 86 41
English :
The Association des parents d’élèves des écoles maternelles et élémentaires invites you to come and bargain behind the château!
German :
Die Elternvereinigung der Kindergärten und Grundschulen lädt Sie ein, hinter dem Schloss zu stöbern!
Italiano :
L’associazione dei genitori delle scuole materne ed elementari vi invita a venire a caccia di occasioni dietro il castello!
Espanol :
La Asociación de Padres de Alumnos de Educación Infantil y Primaria te invita a buscar gangas detrás del castillo
