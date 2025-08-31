Vide grenier à Laissey Laissey
Vide grenier à Laissey Laissey dimanche 31 août 2025.
Vide grenier à Laissey
Laissey Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-31 07:00:00
fin : 2025-08-31 18:00:00
Date(s) :
2025-08-31
Artisanat Petite restauration Buvette
Organisé par l’association Le chat des Laissey .
Laissey 25820 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 40 87 18
English : Vide grenier à Laissey
German : Vide grenier à Laissey
Italiano :
Espanol :
L’événement Vide grenier à Laissey Laissey a été mis à jour le 2025-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS