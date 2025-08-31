Vide grenier à Laissey Laissey

Vide grenier à Laissey Laissey dimanche 31 août 2025.

Vide grenier à Laissey

Laissey Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-31 07:00:00

fin : 2025-08-31 18:00:00

Date(s) :

2025-08-31

Artisanat Petite restauration Buvette

Organisé par l’association Le chat des Laissey .

Laissey 25820 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 40 87 18

English : Vide grenier à Laissey

German : Vide grenier à Laissey

Italiano :

Espanol :

L’événement Vide grenier à Laissey Laissey a été mis à jour le 2025-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS