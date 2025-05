Vide Grenier à Laroque – Fayet, 18 mai 2025 07:00, Fayet.

Aveyron

Début : 2025-05-18

fin : 2025-05-18

2025-05-18

Vide grenier organisé par le Club de l’amitié de Laroque dans les rues du village de 9h à 18h. Les fonds récoltés seront reversés pour les travaux de l’église de Laroque.

Emplacement 3€ le mètre linéaire

Restauration sur place .

Laroque

Fayet 12360 Aveyron Occitanie +33 6 42 24 01 16

English :

Garage sale organized by the Club de l’amitié de Laroque in the village streets from 9am to 6pm. All proceeds will be donated to work on the Laroque church.

German :

Vide grenier (Flohmarkt) organisiert vom Club de l’amitié de Laroque in den Straßen des Dorfes von 9 bis 18 Uhr. Der Erlös wird für die Arbeiten an der Kirche von Laroque gespendet.

Italiano :

Vendita di garage organizzata dal Club de l’amitié de Laroque per le strade del villaggio dalle 9.00 alle 18.00. Il ricavato sarà destinato ai lavori della chiesa di Laroque.

Espanol :

Venta de garaje organizada por el Club de l’amitié de Laroque en las calles del pueblo de 9h a 18h. Todo lo recaudado se destinará a las obras de la iglesia de Laroque.

