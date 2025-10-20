Vide grenier à l’établissement Les Maristes Etablissement Scolaire Les Maristes Bourg-de-Péage

Etablissement Scolaire Les Maristes
14 avenue Antonin Vallon
Bourg-de-Péage
Drôme

Début : 2025-10-20 08:00:00

fin : 2025-10-20 15:00:00

2025-10-20

L’établissement les Maristes organise son vide-grenier sur le site de l’établissement. Venez chiner et chercher les bonnes affaires!

+33 4 75 72 70 50

English :

Les Maristes is holding a garage sale on its grounds. Come and hunt for bargains!

German :

Die Schule Les Maristes organisiert einen Flohmarkt auf dem Gelände der Schule. Kommen Sie vorbei und suchen Sie nach Schnäppchen!

Italiano :

Les Maristes organizza una vendita di oggetti in garage nel cortile della scuola. Venite a caccia di occasioni!

Espanol :

Les Maristes celebra su venta de garaje en el recinto escolar. ¡Vengan a buscar gangas!

