Vide grenier à l’établissement Les Maristes Etablissement Scolaire Les Maristes Bourg-de-Péage

Début : 2025-10-20 08:00:00
fin : 2025-10-20 15:00:00
2025-10-20
L’établissement les Maristes organise son vide-grenier sur le site de l’établissement. Venez chiner et chercher les bonnes affaires!
Etablissement Scolaire Les Maristes 14 avenue Antonin Vallon Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 70 50
English :
Les Maristes is holding a garage sale on its grounds. Come and hunt for bargains!
German :
Die Schule Les Maristes organisiert einen Flohmarkt auf dem Gelände der Schule. Kommen Sie vorbei und suchen Sie nach Schnäppchen!
Italiano :
Les Maristes organizza una vendita di oggetti in garage nel cortile della scuola. Venite a caccia di occasioni!
Espanol :
Les Maristes celebra su venta de garaje en el recinto escolar. ¡Vengan a buscar gangas!
