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Vide Grenier à Loqueffret. Loqueffret

Vide Grenier à Loqueffret. Loqueffret dimanche 28 juin 2026.

Ville : 29530 Loqueffret

Département : Finistère

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Loqueffret

Vide Grenier à Loqueffret.

Loqueffret Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Voici l’affiche du vide grenier de loqueffret. Pas d’inscription sur fb. Privilégier le mail ou le sms au numéro affiché .   .

Loqueffret 29530 Finistère Bretagne +33 7 85 54 25 29 

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English :

L’événement Vide Grenier à Loqueffret. Loqueffret a été mis à jour le 2026-05-21 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ