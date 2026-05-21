Loqueffret

Vide Grenier à Loqueffret.

Loqueffret Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Voici l’affiche du vide grenier de loqueffret. Pas d’inscription sur fb. Privilégier le mail ou le sms au numéro affiché . .

Loqueffret 29530 Finistère Bretagne +33 7 85 54 25 29

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English :

L’événement Vide Grenier à Loqueffret. Loqueffret a été mis à jour le 2026-05-21 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ