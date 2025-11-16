Vide Grenier à Louvie-Juzon Louvie-Juzon
Vide Grenier à Louvie-Juzon Louvie-Juzon dimanche 16 novembre 2025.
Vide Grenier à Louvie-Juzon
Foyer rural Louvie-Juzon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Vide grenier au foyer rural organisé par l’APE de Louvie-Juzon. Restauration et buvette sur place .
Foyer rural Louvie-Juzon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 26 34 41
English : Vide Grenier à Louvie-Juzon
German : Vide Grenier à Louvie-Juzon
Italiano :
Espanol : Vide Grenier à Louvie-Juzon
L’événement Vide Grenier à Louvie-Juzon Louvie-Juzon a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées