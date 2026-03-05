Vide Grenier à Louvie-Juzon Louvie-Juzon

Vide Grenier à Louvie-Juzon

Foyer rural Louvie-Juzon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

L’Association des Parents d’Elèves de l’école de Louvie-Juzon organise son vide grenier annuel. Rendez-vous au foyer rural de 9h à 17h. Restauration et buvette sur place. .

Foyer rural Louvie-Juzon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 26 34 41

