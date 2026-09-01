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AGENDA · Ludon-Médoc

Vide grenier à Ludon-Médoc Ludon-Médoc

dimanche 13 septembre 2026 · Ludon-Médoc

Vide grenier à Ludon-Médoc Ludon-Médoc

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
33290 Ludon-Médoc
Département
Gironde
Tarif

Ludon-Médoc

Vide grenier à Ludon-Médoc

Ludon-Médoc Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Dans le cadre de la Fête des Vendanges, le club de basket de Ludon organise un vide grenier le dimanche 13 septembre de 9h à 17h.

Inscrivez-vous dès maintenant pour faire partie des exposants

par le biais d’une urne disposée à l’entrée de la mairie
par mail à l’adresse videgrenierlbc33290@gmail.com
→ 9€ les 3 mètres linéaires (emplacement minimum)

Renseignements 06 75 39 32 69
Buvette et restauration sur place   .

Ludon-Médoc 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine  

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English : Vide grenier à Ludon-Médoc

L’événement Vide grenier à Ludon-Médoc Ludon-Médoc a été mis à jour le 2026-08-14 par Margaux Médoc Tourisme