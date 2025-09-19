Vide-grenier à Maillezais

Camping de Maillezais Maillezais Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Vide-grenier sur un terrain de camping arboré, dans le Marais Poitevin

Vide-grenier sur le terrain de camping, arboré.

Foodtruck, crêpes et glaces, buvette

Pour les exposants

Installation à partir de 6h. Inscription par mail ou téléphone.

Emplacements ombragés, possibilité de garer le véhicule sur l’emplacement.

Organisé par les écoles de Maillé, Maillezais et Damvix. .

Camping de Maillezais Maillezais 85420 Vendée Pays de la Loire +33 6 01 38 08 81 apefrancoisrabelais@outlook.com

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English :

Garage sale on a campground with trees, in the Marais Poitevin

L’événement Vide-grenier à Maillezais Maillezais a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin