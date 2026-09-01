Informations pratiques

Montesquieu

VIDE GRENIER À MAS ROLLAND

Montesquieu Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Vide-grenier organisé par l’association MONTESQUIEU EN FUSION le 27 septembre 2026 à MAS ROLLAND commune de MONTESQUIEU. Entrée libre, restauration et buvette sur place.

Pour les exposants: 5 euros les 7 mètres, réservation obligatoire par sms au 06.03.54.22.52

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Montesquieu 34320 Hérault Occitanie +33 6 03 54 22 52

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English : VIDE GRENIER À MAS ROLLAND

Yard sale organized by the MONTESQUIEU EN FUSION association on September 27, 2026, at MAS ROLLAND in the town of MONTESQUIEU. Free admission; food and drinks available on site.

For vendors: 5 euros per 7 meters; reservations required via text message at 06.03.54.22.52

L’événement VIDE GRENIER À MAS ROLLAND Montesquieu a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OT AVANT-MONTS