VIDE GRENIER À MAS ROLLAND Montesquieu
dimanche 27 septembre 2026 · Montesquieu
Informations pratiques
Montesquieu
VIDE GRENIER À MAS ROLLAND
Montesquieu Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Vide-grenier organisé par l’association MONTESQUIEU EN FUSION le 27 septembre 2026 à MAS ROLLAND commune de MONTESQUIEU. Entrée libre, restauration et buvette sur place.
Pour les exposants: 5 euros les 7 mètres, réservation obligatoire par sms au 06.03.54.22.52
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Montesquieu 34320 Hérault Occitanie +33 6 03 54 22 52
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English : VIDE GRENIER À MAS ROLLAND
Yard sale organized by the MONTESQUIEU EN FUSION association on September 27, 2026, at MAS ROLLAND in the town of MONTESQUIEU. Free admission; food and drinks available on site.
For vendors: 5 euros per 7 meters; reservations required via text message at 06.03.54.22.52
L’événement VIDE GRENIER À MAS ROLLAND Montesquieu a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OT AVANT-MONTS