Vide Grenier à Mémer

Vailhourles Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-15

fin : 2026-06-15

Date(s) :

2026-06-15

Rendez vous le 15 juin pour un vide grenier haut en couleur à Mémer !

8h déjeuner aux tripoux et tête de veau

12h frite, sandwich paella sur réservations

Vide grenier stand à 2€ le mètre, réservations 06 61 67 27 40 ou 06 24 87 55 80. .

Vailhourles 12200 Aveyron Occitanie +33 6 24 87 55 80

English :

Join us on June 15 for a colorful garage sale at Mémer!

L’événement Vide Grenier à Mémer Vailhourles a été mis à jour le 2026-02-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)