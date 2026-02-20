Vide Grenier à Mémer Vailhourles
Rendez vous le 15 juin pour un vide grenier haut en couleur à Mémer !
8h déjeuner aux tripoux et tête de veau
12h frite, sandwich paella sur réservations
Vide grenier stand à 2€ le mètre, réservations 06 61 67 27 40 ou 06 24 87 55 80. .
Vailhourles 12200 Aveyron Occitanie +33 6 24 87 55 80
English :
Join us on June 15 for a colorful garage sale at Mémer!
L’événement Vide Grenier à Mémer Vailhourles a été mis à jour le 2026-02-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)