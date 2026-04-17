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Vide grenier à Mont-Rôty Montroty

Vide grenier à Mont-Rôty Montroty vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Place de l'Église

Ville : 76220 Montroty

Département : Seine-Maritime

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Montroty

Vide grenier à Mont-Rôty

Place de l’Église Montroty Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01 18:30:00

Date(s) :
2026-05-01

L’association des fêtes de Mont-Rôty vous attend place de l’Eglise , le 1er Mai 2026 pour sa traditionnelle Foire à tout.
Restauration sur place.   .

Place de l’Église Montroty 76220 Seine-Maritime Normandie +33 6 13 80 80 49 

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English : Vide grenier à Mont-Rôty

L’événement Vide grenier à Mont-Rôty Montroty a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray

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