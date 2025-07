Vide-grenier à Montguillon rue des lys Segré-en-Anjou Bleu

Vide-grenier à Montguillon

rue des lys Lotissement des Lys Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Début : 2025-09-07 09:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

2025-09-07

Vide-grenier organisé par le comité des fêtes de Montguillon au lotissement des lys le dimanche 7 septembre 2025.

Venez vendre, chiner ou tout simplement flâner sur le vide-grenier de Montguillon.

Buvette et restauration sur place. .

English :

Garage sale organized by the Comité des fêtes de Montguillon at the Lotissement des Lys on Sunday, September 7, 2025.

German :

Vide-grenier organisiert vom Festkomitee Montguillon im Lotissement des lys am Sonntag, den 7. September 2025.

Italiano :

Vendita di garage organizzata dal comitato della festa di Montguillon presso il complesso residenziale Lys domenica 7 settembre 2025.

Espanol :

Venta de garaje organizada por la comisión de fiestas de Montguillon en la urbanización Lys el domingo 7 de septiembre de 2025.

