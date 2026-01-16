VIDE GRENIER À MONTPEYROUX Montpeyroux

VIDE GRENIER À MONTPEYROUX

place de l’église au barry Montpeyroux Hérault

Tarif : – – 5 EUR

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

Vide grenier à Montpeyroux

De 8h à 13h

Place de l’église au Barry

34150 Montpeyroux

Vide Grenier

A l’intérieur pour être au chaud

Emplacement 5€ (sans voiture ) .

place de l’église au barry Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie +33 6 11 31 04 31 videgrenierdubarry@gmail.com

English :

Night-time garage sale in Montpeyroux

