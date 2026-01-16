VIDE GRENIER À MONTPEYROUX Montpeyroux
dimanche 8 février 2026.
VIDE GRENIER À MONTPEYROUX
place de l’église au barry Montpeyroux Hérault
Tarif : – – 5 EUR
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
2026-02-08
Vide grenier à Montpeyroux
De 8h à 13h
Place de l’église au Barry
34150 Montpeyroux
Vide Grenier
A l’intérieur pour être au chaud
Emplacement 5€ (sans voiture ) .
place de l’église au barry Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie +33 6 11 31 04 31 videgrenierdubarry@gmail.com
Night-time garage sale in Montpeyroux
