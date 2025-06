Vide-grenier à Nérac Parc Royal de la Garenne Nérac 6 juillet 2025 07:00

Vide-grenier à Nérac

Début : 2025-07-06 07:00:00

fin : 2025-07-06 18:00:00

2025-07-06

Le dimanche 6 juillet 2025, le club des archers du val d’Albret organise un vide-grenier au parc royal de la Garenne à Nérac de 7h à 18h.

Buvette et petite restauration sur place.

Réservé aux particuliers, tables non fournies et véhicule interdit dans le parc.

2 euros le mètre linéaire. .

Parc Royal de la Garenne Avenue de Lattre de Tassigny

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 77 25 64 lesarchersduvaldalbret@gmail.com

