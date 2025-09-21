Vide grenier à Niort Niort

Vide grenier à Niort Niort dimanche 21 septembre 2025.

Vide grenier à Niort

Rue de l’Aérodrome Niort Deux-Sèvres

Le vide-grenier est de retour dans la zone Terre de Sport !

Après le succès de la 1ère édition, l’association des commerçants Terre de Sport a le plaisir de vous annoncer que la 2e édition de son grand vide-grenier se tiendra dimanche 21 septembre. Une journée conviviale & responsable pour faire de bonnes affaires et donner une seconde vie à vos objets !

Buvette & restauration sur place

Les inscriptions pour réserver un stand sont OUVERTES !

Infos & réservations 06 22 56 71 87 .

Rue de l’Aérodrome Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 56 71 87

