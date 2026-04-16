Vide grenier à Osse Osse
Vide grenier à Osse Osse vendredi 1 mai 2026.
Osse
Vide grenier à Osse
Osse Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 07:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Vide grenier organisé dans les rues du village. Vente de fleurs et plants
Petite restauration Buvette .
Osse 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 09 58 47 famillesruralesosse@gmail.com
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English : Vide grenier à Osse
L’événement Vide grenier à Osse Osse a été mis à jour le 2026-04-16 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS