Osse

Vide grenier à Osse

Osse Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 07:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Vide grenier organisé dans les rues du village. Vente de fleurs et plants

Petite restauration Buvette .

Osse 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 09 58 47 famillesruralesosse@gmail.com

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English : Vide grenier à Osse

L’événement Vide grenier à Osse Osse a été mis à jour le 2026-04-16 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS