Vide grenier à Paleyrac Paleyrac Le Buisson-de-Cadouin

Le Buisson-de-Cadouin

Vide grenier à Paleyrac

Paleyrac Le bourg Le Buisson-de-Cadouin Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 07:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Le comité des fêtes de Paleyrac organise son vide grenier toute la journée du 1er mai de 7h00 à 18h00. Restauration et buvette. Tarifs 3€ le mètre. .

Paleyrac Le bourg Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 15 00 12 comitedesfetespaleyrac@yahoo.com

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English :

L’événement Vide grenier à Paleyrac Le Buisson-de-Cadouin a été mis à jour le 2026-04-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides