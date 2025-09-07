Vide-grenier à Plancy l’Abbaye Plancy-l’Abbaye
Place du Chateau Plancy-l’Abbaye Aube
Brocante de Plancy l’Abbaye organisée par le comité de foire de Plancy l’Abbaye, rendez-vous place du château !
– Exposition de voitures anciennes et animations
– Buvette et restauration
– 4 mètres gratuits et 2euros pour 5 mètres
A partir de 7h .
Place du Chateau Plancy-l’Abbaye 10380 Aube Grand Est +33 3 25 37 47 88 comitefoire.plancy@gmail.com
