VIDE GRENIER À PUILACHER Puilacher dimanche 9 novembre 2025.
Face à la cave coopérative Puilacher Hérault
Tarif : – – 10 EUR
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Vide grenier organisé par le comité des jeunes de Puilacher afin d’offrir des activités aux enfants du village.
Accueil des exposants à 7h
Restauration et buvette sur place.
Date limite d’inscription le 05 novembre pour les exposants. .
Face à la cave coopérative Puilacher 34230 Hérault Occitanie +33 6 25 41 25 31
English :
Flea market organized by the Puilacher youth committee to provide activities for village children.
German :
Flohmarkt, der vom Jugendausschuss von Puilacher organisiert wird, um den Kindern des Dorfes Aktivitäten anzubieten.
Italiano :
Mercatino delle pulci organizzato dal comitato giovanile di Puilacher per offrire attività ai bambini del villaggio.
Espanol :
Mercadillo organizado por el comité juvenil de Puilacher para ofrecer actividades a los niños del pueblo.
