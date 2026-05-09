Rilhac-Treignac

Vide Grenier à Rilhac-Treignac

Rilhac-Treignac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 08:00:00

fin : 2026-07-25 17:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Vide grenier animé par les accordéonistes locaux.

Buvette, saucisses/frites, glaces sur place.

Emplacement 3€ les 3m 5€ les 6m. .

Rilhac-Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 96 47 22

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English : Vide Grenier à Rilhac-Treignac

L’événement Vide Grenier à Rilhac-Treignac Rilhac-Treignac a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Terres de Corrèze