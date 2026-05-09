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Vide Grenier à Rilhac-Treignac Rilhac-Treignac

Vide Grenier à Rilhac-Treignac Rilhac-Treignac

Vide Grenier à Rilhac-Treignac Rilhac-Treignac samedi 25 juillet 2026.

Ville : 19260 Rilhac-Treignac

Département : Corrèze

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Rilhac-Treignac

Vide Grenier à Rilhac-Treignac

Rilhac-Treignac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 08:00:00
fin : 2026-07-25 17:30:00

Date(s) :
2026-07-25

Vide grenier animé par les accordéonistes locaux.
Buvette, saucisses/frites, glaces sur place.
Emplacement 3€ les 3m 5€ les 6m.   .

Rilhac-Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 96 47 22 

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English : Vide Grenier à Rilhac-Treignac

L’événement Vide Grenier à Rilhac-Treignac Rilhac-Treignac a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Terres de Corrèze