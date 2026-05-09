Vide Grenier à Rilhac-Treignac Rilhac-Treignac
Vide Grenier à Rilhac-Treignac Rilhac-Treignac samedi 25 juillet 2026.
Rilhac-Treignac
Vide Grenier à Rilhac-Treignac
Rilhac-Treignac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 08:00:00
fin : 2026-07-25 17:30:00
Date(s) :
2026-07-25
Vide grenier animé par les accordéonistes locaux.
Buvette, saucisses/frites, glaces sur place.
Emplacement 3€ les 3m 5€ les 6m. .
Rilhac-Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 96 47 22
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L’événement Vide Grenier à Rilhac-Treignac Rilhac-Treignac a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Terres de Corrèze