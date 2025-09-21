Vide-Grenier à Roquemeyrine Gourdon

Vide-Grenier à Roquemeyrine Gourdon dimanche 21 septembre 2025.

Vide-Grenier à Roquemeyrine

Roquemeyrine Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 08:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Le centre équestre de Gourdon vous convie à son vide-grenier.

L’occasion de venir chiner et de (re)découvrir le centre-équestre, avec des animations autour des chevaux et des poneys.

Roquemeyrine Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 86 07 42 74

English :

The Gourdon equestrian center invites you to its garage sale.

It’s an opportunity to come bargain hunting and (re)discover the equestrian center, with horse and pony events.

German :

Das Reitzentrum von Gourdon lädt Sie zu seinem Flohmarkt ein.

Die Gelegenheit, nach Schnäppchen zu stöbern und das Reitzentrum (wieder) zu entdecken, mit Animationen rund um Pferde und Ponys.

Italiano :

Il centro ippico di Gourdon vi invita al suo mercatino.

È un’occasione per venire a contrattare e (ri)scoprire il centro ippico, con attività basate su cavalli e pony.

Espanol :

El centro ecuestre de Gourdon le invita a su venta de garaje.

Es una oportunidad para venir a regatear y (re)descubrir el centro ecuestre, con actividades en torno a caballos y ponis.

L’événement Vide-Grenier à Roquemeyrine Gourdon a été mis à jour le 2025-09-03 par OT Gourdon