Vide-Grenier à Roquemeyrine Gourdon
Vide-Grenier à Roquemeyrine Gourdon dimanche 21 septembre 2025.
Vide-Grenier à Roquemeyrine
Roquemeyrine Gourdon Lot
Gratuit
Gratuit
Date et horaire :
Début : 2025-09-21 08:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21
Le centre équestre de Gourdon vous convie à son vide-grenier.
L’occasion de venir chiner et de (re)découvrir le centre-équestre, avec des animations autour des chevaux et des poneys.
Roquemeyrine Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 86 07 42 74
English :
The Gourdon equestrian center invites you to its garage sale.
It’s an opportunity to come bargain hunting and (re)discover the equestrian center, with horse and pony events.
German :
Das Reitzentrum von Gourdon lädt Sie zu seinem Flohmarkt ein.
Die Gelegenheit, nach Schnäppchen zu stöbern und das Reitzentrum (wieder) zu entdecken, mit Animationen rund um Pferde und Ponys.
Italiano :
Il centro ippico di Gourdon vi invita al suo mercatino.
È un’occasione per venire a contrattare e (ri)scoprire il centro ippico, con attività basate su cavalli e pony.
Espanol :
El centro ecuestre de Gourdon le invita a su venta de garaje.
Es una oportunidad para venir a regatear y (re)descubrir el centro ecuestre, con actividades en torno a caballos y ponis.
