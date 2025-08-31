Vide grenier à Rouens Saint-Hippolyte
Vide grenier à Rouens Saint-Hippolyte dimanche 31 août 2025.
Vide grenier à Rouens
Saint-Hippolyte Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-08-31
fin : 2025-08-31
Date(s) :
2025-08-31
organisé par le Comité festif des petits villages de Saint Hippolyte dans le cadre de la fête du village de Rouens
À partir de 8h, vide grenier dans le village .
Saint-Hippolyte 12140 Aveyron Occitanie +33 6 27 94 78 68 comitefestif.sainthippolyte@gmail.com
English :
organized by the Comité festif des petits villages de Saint Hippolyte as part of the Rouens village festival
German :
organisiert vom Comité festif des petits villages de Saint Hippolyte im Rahmen des Dorffestes von Rouens
Italiano :
organizzato dal Comité festif des petits villages de Saint Hippolyte nell’ambito della festa dei villaggi di Rouens
Espanol :
organizado por el Comité festif des petits villages de Saint Hippolyte en el marco de la fiesta de los pueblos de Rouens
