Vide grenier à Rouens Saint-Hippolyte

Vide grenier à Rouens Saint-Hippolyte dimanche 31 août 2025.

Vide grenier à Rouens

Saint-Hippolyte Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-31

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-31

organisé par le Comité festif des petits villages de Saint Hippolyte dans le cadre de la fête du village de Rouens

À partir de 8h, vide grenier dans le village .

Saint-Hippolyte 12140 Aveyron Occitanie +33 6 27 94 78 68 comitefestif.sainthippolyte@gmail.com

English :

organized by the Comité festif des petits villages de Saint Hippolyte as part of the Rouens village festival

German :

organisiert vom Comité festif des petits villages de Saint Hippolyte im Rahmen des Dorffestes von Rouens

Italiano :

organizzato dal Comité festif des petits villages de Saint Hippolyte nell’ambito della festa dei villaggi di Rouens

Espanol :

organizado por el Comité festif des petits villages de Saint Hippolyte en el marco de la fiesta de los pueblos de Rouens

L’événement Vide grenier à Rouens Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2025-08-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)