Vide grenier à Rouessé-Vassé Rouessé-Vassé
Vide grenier à Rouessé-Vassé Rouessé-Vassé dimanche 10 mai 2026.
Rouessé-Vassé
Vide grenier à Rouessé-Vassé
Rouessé-Vassé Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Vide grenier à Rouessé-Vassé le dimanche 10 mai 2026 de 8h à 18h
Rue principale
Organisé par le Comité d’animation .
Rouessé-Vassé 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 6 26 33 69 71
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English :
L’événement Vide grenier à Rouessé-Vassé Rouessé-Vassé a été mis à jour le 2026-04-19 par OT Sillé-Le-Guillaume