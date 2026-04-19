Rouessé-Vassé

Vide grenier à Rouessé-Vassé

Rouessé-Vassé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Vide grenier à Rouessé-Vassé le dimanche 10 mai 2026 de 8h à 18h

Rue principale

Organisé par le Comité d’animation .

Rouessé-Vassé 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 6 26 33 69 71

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English :

L’événement Vide grenier à Rouessé-Vassé Rouessé-Vassé a été mis à jour le 2026-04-19 par OT Sillé-Le-Guillaume