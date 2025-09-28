Vide grenier à Saint-Cernin Les Pechs du Vers

Vide grenier à Saint-Cernin Les Pechs du Vers dimanche 28 septembre 2025.

Vide grenier à Saint-Cernin

Les Pechs du Vers Lot

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2025-09-28 08:00:00

fin : 2025-09-28 17:00:00

2025-09-28

Le vide grenier à Saint-Cernin, c’est organisé par l’APE de l’école des Pechs du Vers.

Les Pechs du Vers 46360 Lot Occitanie +33 6 85 68 90 93

English :

The vide grenier at Saint-Cernin is organized by the APE of the Pechs du Vers school.

German :

Der Flohmarkt in Saint-Cernin wird von der EV der Schule Pechs du Vers organisiert.

Italiano :

Il vide grenier di Saint-Cernin è organizzato dall’APE della scuola Pechs du Vers.

Espanol :

El vide grenier de Saint-Cernin está organizado por la APE de la escuela de Pechs du Vers.

L’événement Vide grenier à Saint-Cernin Les Pechs du Vers a été mis à jour le 2025-09-08 par OT Labastide-Murat