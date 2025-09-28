Vide grenier à Saint-Cernin Les Pechs du Vers
Vide grenier à Saint-Cernin Les Pechs du Vers dimanche 28 septembre 2025.
Vide grenier à Saint-Cernin
Les Pechs du Vers Lot
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 08:00:00
fin : 2025-09-28 17:00:00
Date(s) :
2025-09-28
Le vide grenier à Saint-Cernin, c’est organisé par l’APE de l’école des Pechs du Vers.
Les Pechs du Vers 46360 Lot Occitanie +33 6 85 68 90 93
English :
The vide grenier at Saint-Cernin is organized by the APE of the Pechs du Vers school.
German :
Der Flohmarkt in Saint-Cernin wird von der EV der Schule Pechs du Vers organisiert.
Italiano :
Il vide grenier di Saint-Cernin è organizzato dall’APE della scuola Pechs du Vers.
Espanol :
El vide grenier de Saint-Cernin está organizado por la APE de la escuela de Pechs du Vers.
L’événement Vide grenier à Saint-Cernin Les Pechs du Vers a été mis à jour le 2025-09-08 par OT Labastide-Murat