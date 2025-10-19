Vide-grenier à Saint-Cirq Souillaguet Saint-Cirq-Souillaguet

Vide-grenier à Saint-Cirq Souillaguet Saint-Cirq-Souillaguet dimanche 19 octobre 2025.

Salle Polyvalente Saint-Cirq-Souillaguet Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 07:00:00
fin : 2025-10-19 18:00:00

Date(s) :
2025-10-19

Fêtons l’automne avec un vide-grenier !
Salle Polyvalente Saint-Cirq-Souillaguet 46300 Lot Occitanie +33 7 50 97 03 41  com.stcirq@orange.fr

English :

Celebrate autumn with a garage sale!

German :

Feiern Sie den Herbst mit einem Flohmarkt!

Italiano :

Festeggiate l’autunno con una vendita in garage!

Espanol :

Celebra el otoño con una venta de garaje

L’événement Vide-grenier à Saint-Cirq Souillaguet Saint-Cirq-Souillaguet a été mis à jour le 2025-08-12 par OT Gourdon