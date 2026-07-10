Informations pratiques

Saint-Gilles-de-la-Neuville

Vide-grenier à Saint-Gilles-De-La-Neuville

80 Rue de la Flamme Saint-Gilles-de-la-Neuville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Le Comité des Fêtes de Saint-Gilles-de-la-Neuville vous donne rendez-vous pour son traditionnel vide-grenier au stade des Charmilles.

Venez chiner tout au long de la journée et dénicher meubles, objets de décoration, vêtements, jouets, livres et bien d’autres trésors de seconde main dans une ambiance conviviale. Une buvette et un espace de restauration seront proposés sur place pour profiter pleinement de cette journée en famille ou entre amis. .

80 Rue de la Flamme Saint-Gilles-de-la-Neuville 76430 Seine-Maritime Normandie mairie@stgillesdelaneuville.net

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English : Vide-grenier à Saint-Gilles-De-La-Neuville

L’événement Vide-grenier à Saint-Gilles-De-La-Neuville Saint-Gilles-de-la-Neuville a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie