Vide grenier à Saint-Mesmin Saint-Mesmin

Vide grenier à Saint-Mesmin

Vide grenier à Saint-Mesmin Saint-Mesmin dimanche 21 septembre 2025.

Vide grenier à Saint-Mesmin

Stade Municipal Saint-Mesmin Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21

Date(s) :
2025-09-21

Le dimanche 21 septembre 2025
Brocante / Vide grenier du football club de Saint Meziery à Saint Mesmin
2 euros le mètre   .

Stade Municipal Saint-Mesmin 10280 Aube Grand Est +33 6 50 89 87 69 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Vide grenier à Saint-Mesmin Saint-Mesmin a été mis à jour le 2025-08-07 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise