Vide grenier à Saint-Mesmin Saint-Mesmin
Vide grenier à Saint-Mesmin Saint-Mesmin dimanche 21 septembre 2025.
Vide grenier à Saint-Mesmin
Stade Municipal Saint-Mesmin Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Le dimanche 21 septembre 2025
Brocante / Vide grenier du football club de Saint Meziery à Saint Mesmin
2 euros le mètre .
Stade Municipal Saint-Mesmin 10280 Aube Grand Est +33 6 50 89 87 69
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Vide grenier à Saint-Mesmin Saint-Mesmin a été mis à jour le 2025-08-07 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise