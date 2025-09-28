Vide-grenier à Salignac Village Historique du Périgord Noir Village historique du Périgord Noir Salignac-Eyvigues

Vide-grenier à Salignac Village Historique du Périgord Noir Village historique du Périgord Noir Salignac-Eyvigues dimanche 28 septembre 2025.

Vide-grenier à Salignac Village Historique du Périgord Noir

Village historique du Périgord Noir Rue du Barry Salignac-Eyvigues Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Vide-grenier au Village historique du Périgord Noir, au pied du château.

A l’ombre sous les noyers.

De 9h à 17h

Inscriptions et renseignements au 06 31 38 31 88

Vide-grenier au Village historique du Périgord Noir, au pied du château.

A l’ombre, sous les noyers.

De 9h à 17h

Inscriptions et renseignements au 06 31 38 31 88 .

Village historique du Périgord Noir Rue du Barry Salignac-Eyvigues 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 38 31 88

English :

Garage sale at the Périgord Noir historic village, at the foot of the château.

In the shade under the walnut trees.

From 9 am to 5 pm

Registration and information: 06 31 38 31 88

German : Vide-grenier à Salignac Village Historique du Périgord Noir

Flohmarkt im Village historique du Périgord Noir, am Fuße des Schlosses.

Im Schatten unter den Nussbäumen.

Von 9h bis 17h

Anmeldungen und Informationen unter 06 31 38 31 88

Italiano :

Vendita di garage al Villaggio Storico del Périgord Noir, ai piedi del castello.

All’ombra sotto gli alberi di noce.

Dalle 9.00 alle 17.00

Iscrizioni e informazioni al numero 06 31 38 31 88

Espanol : Vide-grenier à Salignac Village Historique du Périgord Noir

Venta de garaje en el pueblo histórico de Périgord Noir, al pie del castillo.

A la sombra bajo los nogales.

De 9h a 17h

Inscripciones e información en el 06 31 38 31 88

L’événement Vide-grenier à Salignac Village Historique du Périgord Noir Salignac-Eyvigues a été mis à jour le 2025-09-17 par OT du pays de Fénelon