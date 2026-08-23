Vide-grenier à Sembleçay Sembleçay
dimanche 13 septembre 2026 · Sembleçay
Informations pratiques
Sembleçay
Vide-grenier à Sembleçay
Les Bondeaux Sembleçay Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 06:30:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
L’association Sembleçay d’hier et aujourd’hui organise son vide-grenier.Familles
Emplacement gratuit sans réservation. Jeux, kermesse, tombola et prestation gu Gué de Louré dans traditionnelle berrichonne entre 11h et 14h. L’entrée des exposants se fera route des Bondeaux face à la place Saint-Vincent. .
Les Bondeaux Sembleçay 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 7 64 19 74 14
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English :
The Semble%E7ay d’hier et aujourd’hui association is hosting its yard sale.
L’événement Vide-grenier à Sembleçay Sembleçay a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Chabris Pays de Bazelle