Informations pratiques

Sembleçay

Vide-grenier à Sembleçay

Les Bondeaux Sembleçay Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 06:30:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

L’association Sembleçay d’hier et aujourd’hui organise son vide-grenier.Familles

Emplacement gratuit sans réservation. Jeux, kermesse, tombola et prestation gu Gué de Louré dans traditionnelle berrichonne entre 11h et 14h. L’entrée des exposants se fera route des Bondeaux face à la place Saint-Vincent. .

Les Bondeaux Sembleçay 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 7 64 19 74 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Semble%E7ay d’hier et aujourd’hui association is hosting its yard sale.

L’événement Vide-grenier à Sembleçay Sembleçay a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Chabris Pays de Bazelle