Vide grenier à St Ernel Salle Saint Ernel Landerneau dimanche 9 novembre 2025.
Salle Saint Ernel 26 Rue Saint-Ernel Landerneau Finistère
Début : 2025-11-09 09:00:00
fin : 2025-11-09 17:00:00
2025-11-09
L’APE du Tourous organise son vide-grenier !
Ouverture au public de 9h à 17h.
Accueil des exposants à partir de 7h30.
Renseignements et inscriptions par téléphone ou via le lien HelloAsso.
Buvette et petite restauration sur place. .
Salle Saint Ernel 26 Rue Saint-Ernel Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 62 33 85 62
