Vide grenier à St Ernel Salle Saint Ernel Landerneau

Vide grenier à St Ernel Salle Saint Ernel Landerneau dimanche 9 novembre 2025.

Vide grenier à St Ernel

Salle Saint Ernel 26 Rue Saint-Ernel Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 09:00:00
fin : 2025-11-09 17:00:00

Date(s) :
2025-11-09

L’APE du Tourous organise son vide-grenier !

Ouverture au public de 9h à 17h.

Accueil des exposants à partir de 7h30.

Renseignements et inscriptions par téléphone ou via le lien HelloAsso.

Buvette et petite restauration sur place.   .

Salle Saint Ernel 26 Rue Saint-Ernel Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 62 33 85 62 

L’événement Vide grenier à St Ernel Landerneau a été mis à jour le 2025-10-10 par OT LANDERNEAU DAOULAS