AGENDA · Sarlat-la-Canéda
Vide-grenier à Temniac Sarlat-la-Canéda
dimanche 27 septembre 2026 · Sarlat-la-Canéda
Informations pratiques
Sarlat-la-Canéda
Vide-grenier à Temniac
Temniac Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Vide-grenier à Temniac organisé par les anciens élèves de Temniac.
Sur place : Buvette – Sandwichs – Gâteaux .
Temniac Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 58 07 99
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English : Vide-grenier à Temniac
L’événement Vide-grenier à Temniac Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
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