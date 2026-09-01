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Vide-grenier à Temniac Sarlat-la-Canéda

dimanche 27 septembre 2026 · Sarlat-la-Canéda

Vide-grenier à Temniac Sarlat-la-Canéda

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Adresse
Temniac
Ville
24200 Sarlat-la-Canéda
Département
Dordogne
Tarif
2.5 2.5 Tarif de base - plein tarif

Sarlat-la-Canéda

Vide-grenier à Temniac

Temniac Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Vide-grenier à Temniac organisé par les anciens élèves de Temniac.

Sur place : Buvette – Sandwichs – Gâteaux   .

Temniac Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 58 07 99 

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English : Vide-grenier à Temniac

L’événement Vide-grenier à Temniac Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir

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