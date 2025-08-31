Vide grenier à Valojoulx Valojoulx
Vide grenier à Valojoulx Valojoulx dimanche 31 août 2025.
parking salle des fêtes Valojoulx Dordogne
Début : 2025-08-31
fin : 2025-08-31
2025-08-31
Ne manquez pas le vide grenier annuel du comité des fêtes de Valojoulx, qui vous invite à partager un moment convivial et à faire de belles trouvailles.
Buvette et restauration sur place.
Réservation pour les exposants
parking salle des fêtes Valojoulx 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 32 48 16
English : Vide grenier à Valojoulx
Don’t miss the annual garage sale organized by the Valojoulx Comité des Fêtes, inviting you to share a convivial moment and make some great finds.
Refreshments and catering on site.
Reservations for exhibitors
German : Vide grenier à Valojoulx
Verpassen Sie nicht den jährlichen Flohmarkt des Festkomitees von Valojoulx, das Sie einlädt, einen geselligen Moment zu teilen und schöne Fundstücke zu machen.
Getränke und Speisen werden vor Ort angeboten.
Reservierung für Aussteller
Italiano :
Non perdetevi l’annuale vendita di garage organizzata dal comitato della festa di Valojoulx, che vi invita a condividere un momento di convivialità e a fare ottimi acquisti.
Rinfreschi e cibo disponibili sul posto.
Prenotazione per gli espositori
Espanol : Vide grenier à Valojoulx
No se pierda el mercadillo anual organizado por el comité de fiestas de Valojoulx, que le invita a compartir un momento de convivencia y a hacer grandes hallazgos.
Refrescos y comida disponibles in situ.
Reserva de expositores
