Vide Grenier Actuelle Danse Halle des Sports Chatuzange-le-Goubet

Vide Grenier Actuelle Danse

Halle des Sports 6016 rue des sports Chatuzange-le-Goubet Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

par table pour les exposants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 08:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Vide grenier en intérieur

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Halle des Sports 6016 rue des sports Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes vide-grenier.actuelledanse@gmail.com

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English :

Indoor flea market

L’événement Vide Grenier Actuelle Danse Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2026-03-11 par Valence Romans Tourisme