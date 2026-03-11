Vide Grenier Actuelle Danse Halle des Sports Chatuzange-le-Goubet
Vide Grenier Actuelle Danse Halle des Sports Chatuzange-le-Goubet dimanche 12 avril 2026.
Vide Grenier Actuelle Danse
Halle des Sports 6016 rue des sports Chatuzange-le-Goubet Drôme
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
par table pour les exposants
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 08:00:00
fin : 2026-04-12 17:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Vide grenier en intérieur
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Halle des Sports 6016 rue des sports Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes vide-grenier.actuelledanse@gmail.com
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English :
Indoor flea market
L’événement Vide Grenier Actuelle Danse Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2026-03-11 par Valence Romans Tourisme