Adon

Vide-grenier

Adon Loiret

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 06:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Le 14 juin, rendez-vous à Adon pour un vide-grenier convivial organisé par l’Amicale Adonnaise. Dès 6h, venez chiner, vendre ou flâner entre les stands dans une ambiance chaleureuse. Buvette et restauration sur place viendront compléter cette belle journée d’animation.

Le dimanche 14 juin, Adon vous donne rendez-vous pour un vide-grenier organisé par l’Amicale Adonnaise, dans une ambiance simple et conviviale.

Dès 6h, venez installer votre stand, chiner au fil des allées ou simplement profiter d’une sortie animée au cœur de la commune. Que vous soyez à la recherche d’objets insolites, de bonnes affaires ou de jolies trouvailles, cette journée est l’occasion idéale de flâner et de partager un moment agréable entre habitants, visiteurs et exposants.

Buvette et restauration sur place permettront de prolonger la visite dans une atmosphère chaleureuse. Un rendez-vous local à vivre en famille, entre amis ou au gré de l’envie de profiter d’un dimanche matin animé à Adon. 2 .

Adon 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 64 56 15 78

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English :

On June 14, join us in Adon for a friendly garage sale organized by the Amicale Adonnaise. From 6 a.m., come and bargain, sell or stroll between the stalls in a friendly atmosphere. A refreshment bar and on-site catering will round off a great day of entertainment.

L’événement Vide-grenier Adon a été mis à jour le 2026-05-23 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX