VIDE GRENIER Agde dimanche 7 décembre 2025.
Chemin de Notre Dame À Saint-Martin Agde Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Vide grenier organisé par Le Lapin de Baluffe.
Snacking et buvette sur place
Infos & réservations de stands 07.51.60.16.03 .
Chemin de Notre Dame À Saint-Martin Agde 34300 Hérault Occitanie +33 7 51 60 16 03
English :
Flea market organized by Le Lapin de Baluffe.
