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Vide grenier esplanade salle des fêtes Rue du Stade Agonac

dimanche 19 juillet 2026 · esplanade salle des fêtes Rue du Stade · Agonac

Vide grenier esplanade salle des fêtes Rue du Stade Agonac

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Lieu
esplanade salle des fêtes Rue du Stade
Adresse
esplanade de la salle des fêtes
Ville
24460 Agonac
Département
Dordogne
Tarif
10 10 10

Agonac

Vide grenier

esplanade salle des fêtes Rue du Stade esplanade de la salle des fêtes Agonac Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Venez chiner et faire de bonnes affaires à la fraîche à l’occasion du vide grenier organisé par le comité des fêtes d’Agonac.

Buvette et restauration su place.
Tarif emplacement 10 € / 5 mètres.
Venez chiner et faire de bonnes affaires à la fraîche à l’occasion du vide grenier organisé par le comité des fêtes d’Agonac.

Buvette et restauration su place.
Tarif emplacement 10 € / 5 mètres.   .

esplanade salle des fêtes Rue du Stade esplanade de la salle des fêtes Agonac 24460 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 59 22 82 

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English : Vide grenier

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Refreshments and food available on site.
Booth fee: 10 € / 5 meters.

L’événement Vide grenier Agonac a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux

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