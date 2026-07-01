Vide grenier esplanade salle des fêtes Rue du Stade Agonac

dimanche 19 juillet 2026 · esplanade salle des fêtes Rue du Stade · Agonac

Informations pratiques

Agonac

Vide grenier

esplanade salle des fêtes Rue du Stade esplanade de la salle des fêtes Agonac Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Venez chiner et faire de bonnes affaires à la fraîche à l’occasion du vide grenier organisé par le comité des fêtes d’Agonac.

Buvette et restauration su place.

Tarif emplacement 10 € / 5 mètres.

Venez chiner et faire de bonnes affaires à la fraîche à l’occasion du vide grenier organisé par le comité des fêtes d’Agonac.

Buvette et restauration su place.

Tarif emplacement 10 € / 5 mètres. .

esplanade salle des fêtes Rue du Stade esplanade de la salle des fêtes Agonac 24460 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 59 22 82

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English : Vide grenier

Come browse and find great deals %E0 la fra%EEche %E0 at the yard sale organized by the Agonac Festival Committee.

Refreshments and food available on site.

Booth fee: 10 € / 5 meters.

L’événement Vide grenier Agonac a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux