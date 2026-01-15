Vide-grenier Aïcirits-Camou-Suhast
Vide-grenier Aïcirits-Camou-Suhast dimanche 15 février 2026.
Vide-grenier
Salle polyvalente Aïcirits-Camou-Suhast Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
2026-02-15
Ce vide-greniers est l’occasion de dénicher des trésors cachés, des objets vintage, des livres oubliés, et bien plus encore !
Que vous soyez chineur passionné ou simplement curieux, venez faire de bonnes affaires et donner une seconde vie à des objets qui n’attendent que vous. L’occasion idéale de faire de belles découvertes tout en faisant de la place chez vous.
Possibilité de restauration et buvette sur place. .
Salle polyvalente Aïcirits-Camou-Suhast 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 48 58 54
